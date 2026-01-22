Сообраќајот се одвива во зимски услови, намалена видливост во околината на Кочани

Сите државни патишта се проодни и безбедни за сообраќај. Сообраќајот се одвива непречено, но поради врнежите од снег се препорачува внимателно возење. Намалена видливост до 150 метри има во околината на Кочани, а на одредени патни правци кои поминуваат низ усеци и клисури можна е појава на поситни одрони.

Како што информира АМСМ, екипите на ЈП Македонија пат се целосно екипирани, ставена е на располагање потребната механизација и работна сила и во континуитет на терен се врши расчистување на снегот. Во соработка со ЈП за државни патишта и Министерство за транспорт се вршат координирани активности со цел да се обезбеди непречено и безбедно одвивање на сообраќајот.