Невремето „Хари“ предизвика огромни штети во Италија

neenu-vimalkumar-on-unsplash

Зимско невреме предизвика сериозни штети на италијанскиот брег и на медитеранските острови, а властите проценуваат дека само на Сицилија штетите изнесуваат 740 милиони евра.

Високи бранови, силни удари на ветер и обилен дожд предизвикале штети и на Сардинија, додека на копнениот дел од земјата најтешко е погоден регионот Калабрија на југот.

Невремето „Хари“, кое изминатите денови го зафати регионот, целосно ги поплави плажите на Сицилија, додека патиштата во крајбрежните области се под вода. Силниот ветер кршел излози на ресторани и објекти. На железничката линија меѓу Месина и Катанија, дел од пругата останал да виси во воздух откако надојдената вода го однела земјиштето под неа. Регистрирани се бранови со висина до 16 метри.

Претседателот на регионот Сицилија, Ренато Шифани, најави итна помош од над 140 милиони евра. Властите на Сардинија, исто така, соопштија за штети од неколку стотици милиони евра. Погодени се и помалите острови како Липари и Стромболи.

Невремето „Хари“ предизвика штети и во други медитерански земји, вклучително и Малта, додека во Грција животот го загубија најмалку две лица.