Пронајдени сериозни безбедносни пропусти: Жичницата на Водно нема да работи цело лето

Жичницата од Средно Водно до Милениумскиот крст ќе остане затворена во текот на целата летна сезона. Техничките проверки открија сериозни безбедносни пропусти кои го загрозуваат животот на патниците, вклучително и ризик од откачување на гондола.

Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, појасни дека дефектите се последица на долгогодишно нередовно сервисирање.

Увидот на австриските експерти од компанијата „Допелмаер“ ги потврди следните состојби:

-Истрошени делови: Гумените елементи се целосно истрошени, што предизвикувало директно триење на гондолите;

-Нефункционални сензори: Дел од клучните безбедносни сензори воопшто не функционирале;

-Ризик од паѓање: Поради лошата состојба на механизмите, постоела реална опасност од откачување на кабина.

Жичницата првично беше затворена кон крајот на април за вонредни контроли. Иако ЈСП првично најави дека се работи за рутински проверки, деталниот извештај покажа дека е потребна целосна санација.

Градските власти во моментов чекаат официјална понуда од „Допелмаер“ за цената и времетраењето на потребниот сервис.

Иако точниот датум за повторно пуштање во употреба не е познат, потврдено е дека граѓаните и туристите нема да можат да ја користат оваа атракција во наредните неколку месеци.(МИА)