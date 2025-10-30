Прилеп во мрак – екипите на МЕПСО и ЕВН на терен

Голем дел од Прилеп и околните населени места попладнево останаа без електрична енергија поради дефект на далноводот Прилеп – Кавадарци.

Од Општина Прилеп соопштија дека екипите на МЕПСО и ЕВН Македонија се на терен и интензивно работат на отстранување на дефектот.

-Екипите се ангажирани и прават сè за што побрзо нормализирање на снабдувањето со електрична енергија. Општината е во постојана комуникација со надлежните служби – стои во соопштението.

Од Општината апелираат граѓаните да покажат трпение и разбирање додека траат интервенциите, и најавуваат дека јавноста навремено ќе биде известена за сите нови информации поврзани со состојбата.