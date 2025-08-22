Мостот на поезијата во Струга ќе биде затворен за сообраќај во сабота и во недела 

СВП

Поради поставување сценографија на Мостот на поезијата за свеченото затворање на Струшките вечери на поезијата утре и в недела ќе биде затворена за сообраќај дел од улицата „Партизанска“ во Струга, соопшти денеска СВР Охрид.

Според информацијата, затворен за сообраќај ќе биде Мостот на поезијата од 15 часот в сабота до недела на полноќ.

Традиционално, Струшките вечери на поезијата завршуваат в недела со манифестацијата „Мостови“ на Мостот на поезијата, со поетски читања и врачување на највисоките признанија, наградите „Златен венец“, „Мостови на Струга“ и „Браќа Миладиновци“.