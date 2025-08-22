Српски пилот на хеликоптер кој гасел пожари во Црна Гора: Ги спасивме и манастирот и џамијата

Пилотот на хеликоптерската единица на Министерството за внатрешни работи на Србија, кој учествуваше во гаснење пожари во Црна Гора, Бранко Попратњак, истакна дека таквите операции секогаш се поврзани со ризик и бараат висока обука и максимална концентрација на екипажот.

Според него, српската единица се бори со пожари веќе еден месец, а на територијата на Црна Гора се од 11 август.

Бевме меѓу првите што одговорија на нивното барање за помош. Нашиот Ка-32, способен да прими до пет тони вода, работеше во најкритичните области – од Дајбаб и Куцајска Планина, преку кањонот на реката Морача, до областа Пипера“, изјави Попратњак.

Во изјава за медиумите, Попратњак раскажува за некои од најдраматичните моменти во текот на нивната активност.

Операцијата на планината Дајбаб беше особено значајна, каде што успеавме да го спасиме манастирот и околните куќи. Друга важна интервенција се случи во близина на селото Диноша, кога пожарот се закануваше да се прошири кон џамија“, вели Попратњак.

Во мисијата учествуваа 32 претставници од Србија, меѓу кои седум вработени во хеликоптерската единица и секторот за итни служби.