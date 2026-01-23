 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Неделник

Магла на патните правци Тетово – Скопје и Тетово – Попова Шапка, на Буково и на Ѓавато

Сервиси

23.01.2026

Сообраќајот на државните патишта се одвива во зимски услови, по местимично влажни коловози. Намалена видливост поради појава на магла до 100 метри има на патниот правец Тетово – Скопје, од 30 до 40 метри на патниот правец Тетово – Попова Шапка и до 50 метри на планинските превои Буково и Ѓавато, соопшти ЈП Македонијапат.

Сите патни правци се проодни. На одредени патни правци кои поминуваат низ усеци и клисури можна е појава на поситни одрони.

ЈП Македонијапат апелира на внимателно управување со возилата, почитување на поставената сообраќајна сигнализација, како и прилагодување на брзината спрема условите на патот.

Поврзани вести

Сервиси  | 18.01.2026
Намалена видливост до 80 метри поради магла на неколку патни правци низ државава
Живот  | 17.01.2026
Магла и слаби врнежи од снег кај Плетвар
Сервиси  | 10.01.2026
Густа магла од Скопје до Гевгелија и на патот Струмица – Валандово
﻿