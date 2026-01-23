Илијана Јотова ја презеде претседателската функција во Бугарија

Илијана Јотова денеска стана првата жена претседател на Бугарија, откако Уставниот суд и официјално ги запре овластувањата на Румен Радев поради неговата поднесена оставка.

Јотова му се заблагодари на Радев (шеф на државата во периодот 2017-2026 г.) за деветгодишната заедничка работа, нагласувајќи дека останале доследни на заложбата за работа во интерес на граѓаните и Уставот.

Благодарам што девет години бевме заедно и го одржавме нашиот најважен завет – да работиме единствено за интересите на бугарските граѓани со одговорност кон бугарскиот Устав“, изјави Јотова, пренесува БТА.

Таа најави дека и во иднина ќе продолжи да работи со истата сила, храброст и разум за доброто на Бугарија.

Од своја страна, Радев ѝ се заблагодари за професионалноста и посветеноста во текот на неговиот мандат.

Радев беше испратен преку свечениот влез на претседателството од страна на Јотова, која веднаш ги презеде државничките обврски