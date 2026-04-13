Деновите по Велигден ќе биде врнежливо

Времето во следните денови, од вторник до четврток, ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат пообилни, а во четврток ќе има услови за изолирана појава на грмежи. Ќе дува југоисточен ветер кој во вторник ќе биде засилен, долж Повардарието со брзина над 60 km/h, соопшти УХМР.

Во петок и во сабота ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер.

Минималните температури ќе се движат од 3 до 11 Целзиусови степени, а максималните од 14 до 23 степени.

Утре ќе биде сончево со умерена облачност. Ќе дува умерен, а наместа долж Повардарието засилен ветер од југоисточен правец со брзина над 60 километри на час.

Минималните температури, како што информираат од Управата за хидрометеоролошки работи, ќе бидат во интервал од 4 до 10 Целзиусови степени, а максималните од 21 Целзиусов степен. Во Скопје слично време, со температура од 8 до 20 Целзиусови степени