Маја Оџаклиевска проговори за аутистичниот внук: Лука живее во дом, ја има целата грижа

Maкедонската пејачка Маја Оџаклиевска за српските медиуми отворено зборуваше за семејствата што живеат со аутизам. Нејзиниот внук кој сега има 16 години боледува од аутизам и живее во дом.

Не е оштетено само детето, туку целото семејство е оштетено. Замислете кога мојата помлада ќерка ми вели: „Мамо, те молам, не го ставај Константин Лука во скут.“ А јас велам: „Не грижи се. Лука го обожава Константин“. Кога виде колку Лука го гали, колку нежен и топол беше со бебето, рече: „О, мамо, ова е толку убаво.“ Аутистичните деца живеат во свој свет. Тој свет не толерира промени и не толерира негирање. „Немој да го правиш тоа“ – тие не можат да го поднесат тоа. Тие не толерираат агресија, викање и врескање. Тие имаат исклучително чувствителен слух. Треба да разговарате со нив тивко и со насмевка.

Пораката што сака да ја остави е јасна за сите.

Не треба да му пристапувате на детето со мислење дека му недостасува нешто. Ако имате доволно љубов во себе, сте во добитна комбинација. Луѓето треба да бидат научени како да се однесуваат кон децата со аутизам. Ако имате љубов, имате модел. Сè друго е само наметнато.

Лука е веќе големо момче