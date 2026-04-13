13.04.2026
Јапонската младина се воздржува од секс поради прекумерната фасцинација со аниме

Психологија

qiaominxu-橋茗旭-from-pixabay

Во Јапонија сè повеќе млади луѓе избираат да останат девици до нивните 25-ти, па дури и 30-ти години. Според „Real Clear Science“, причината за таквиот тренд е во широко распространетата и прекумерна фасцинација со јапонската анимација – аниме.

Експертите ја припишуваат оваа ситуација на високата цена на контрацепцијата, стресот, недостатокот на време и приврзаноста кон цртаните ликови. Особено е чудно што дури и меѓу брачните парови, 52% од паровите се воздржуваат од интимни односи.

Покрај тоа, истражувачите стравуваат дека ситуацијата би можела да се влоши со појавата на реалистични соби за разговор со вештачка интелигенција, каде што корисниците можат да ги создадат своите омилени аниме ликови и да комуницираат со нив.

