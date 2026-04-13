Јапонската младина се воздржува од секс поради прекумерната фасцинација со аниме

Во Јапонија сè повеќе млади луѓе избираат да останат девици до нивните 25-ти, па дури и 30-ти години. Според „Real Clear Science“, причината за таквиот тренд е во широко распространетата и прекумерна фасцинација со јапонската анимација – аниме.

Експертите ја припишуваат оваа ситуација на високата цена на контрацепцијата, стресот, недостатокот на време и приврзаноста кон цртаните ликови. Особено е чудно што дури и меѓу брачните парови, 52% од паровите се воздржуваат од интимни односи.

Покрај тоа, истражувачите стравуваат дека ситуацијата би можела да се влоши со појавата на реалистични соби за разговор со вештачка интелигенција, каде што корисниците можат да ги создадат своите омилени аниме ликови и да комуницираат со нив.