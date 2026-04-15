Актерот Игор Трпчески ја режираше експерименталната документарна монодрама во развој „Лидија, или сè што знам за жените“ на Тихомир Јанчовски

На 18 април (сабота) од 20.00 часот на Сцена 105 во Центарот за култура „Марко Цепенков“ во Прилеп ќе биде изведена претставата „Лидија, или сè што знам за жените“. Се работи за експериментална документарна монодрама во развој, според истоимениот прв поетски роман од Тихомир Јанчовски.

Адаптацијата, режијата и актерската игра е на Игор Трпчески. Музиктаа на акустична гитара е на Тони Миќевиќ, а тонот е на Томе Темелкоски.