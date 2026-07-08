Туристичките агенции советуваат: Не одете во маркет или мол веднаш по пристигнувањето во Грција, крадци го демнат вашето возило

Kриминалци од Грција користaт спреј за зашеметување на туристите, предупредуваат српските медиуми. Ги успиваат луѓето низ вратата од нивниот апартман и земаат сè што е вредно.

Затоа се предупредува и советува туристите кои престојуваат во сместувачкиот капацитет на приземјето никогаш да не оставаат отворени врати и мрежи против комарци, туку да ги затворат и да го вклучат климатизерот.

Во Грција, која е една од најпопуларните дестинации за нашите туристи, автомобилите со странски регистрации се особено изложени на ризик поради можноста да се полни со куфери и лични работи. Тие најчесто се цел првиот ден по пристигнувањето или последниот ден пред враќањето дома.

Една од најчестите грешки на српските туристи е одењето директно од граничниот премин до големите пазари и трговските центри покрај автопатот. Крадците го знаат ова и се кријат токму на тие паркинзи, како и на паркинзите на познатите плажи.

Основното правило е: „Никогаш не оставајте вредни предмети во возилото, дури ни кога излегувате само на пет минути“.

Многу луѓе мислат дека никој нема да им го скрши прозорецот за ситница, но обични чаши или празна женска чанта оставена на седиштето привлекуваат внимание и предизвикуваат штета од замена на стаклото што ќе го расипе вашиот одмор.