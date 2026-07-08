 Skip to main content
08.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 8 јули 2026
Неделник

Kaко ви се допаѓа новиот БМВ X5?

Технологија

08.07.2026

 БМВ го претстави најновото издание на X5. Оваа генерација носи значителни промени во големината, дизајнот и дигитализацијата, нудејќи комбинација на моќен став на патот и врвен комфор.

Визуелно, X5 изгледа многу моќно и модерно, инспириран од новиот “Нова Класа” дизајнерски јазик на брендот. На предниот дел се истакнуваат препознатливите вертикални бубрези и специфичните дневни светла во форма на буквата „X“. Еден од најинтересните детали е целосното отстранување на класичните рачки на вратите. Наместо нив, поставени се специјални „крилца“ чувствителни на допир, кои овозможуваат автоматско отворање и затворање на вратите.

Внатрешноста е фокусирана на дигиталната технологија и луксузните материјали. Пред возачот се протега масивниот панорамски “Ај-Драјв” екран на БМВ, а свој посебен дисплеј може да добие и совозачот. Благодарение на зголеменото меѓуоскино растојание, просторот на задната клупа е значително поголем, каде што патниците имаат и безжични полначи за телефоните.

Новиот X5 се одликува со голема разновидност под хаубата, нудејќи пет различни погонски опции:

·         Бензинец (X5 40): 3.0-литарски мотор со 400 коњски сили.

·         Дизел (X5 40d): Моќен шестцилиндричен дизел со 313 коњски сили.

·         Хибриди (50e и M60e): Плаг-ин верзии со моќност од 489 до 612 коњски сили, кои овозможуваат околу 100 километри возење на струја.

·         Електричен (iX5 60): Целосно електричен врвен модел со 578 коњски сили, голема батерија и импресивен домет кој според најавите ќе достигнува до 800 километри со едно полнење.

Новиот БМВ X5 се очекува да пристигне во продажните салони во третиот квартал од оваа година

Поврзани вести

Економија  | 07.07.2026
Николоски: Почнуваме со најкрупната реформа – од една точка ќе се даваат услуги од 15 институции
Технологија  | 07.07.2026
Новиот Ауди Q7 eлеганција за 88.000 евра
Фудбал  | 07.07.2026
Вардар вечерва го почнува патот кон Лигата на шампионите