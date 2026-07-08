Kaко ви се допаѓа новиот БМВ X5?

БМВ го претстави најновото издание на X5. Оваа генерација носи значителни промени во големината, дизајнот и дигитализацијата, нудејќи комбинација на моќен став на патот и врвен комфор.

Визуелно, X5 изгледа многу моќно и модерно, инспириран од новиот “Нова Класа” дизајнерски јазик на брендот. На предниот дел се истакнуваат препознатливите вертикални бубрези и специфичните дневни светла во форма на буквата „X“. Еден од најинтересните детали е целосното отстранување на класичните рачки на вратите. Наместо нив, поставени се специјални „крилца“ чувствителни на допир, кои овозможуваат автоматско отворање и затворање на вратите.

Внатрешноста е фокусирана на дигиталната технологија и луксузните материјали. Пред возачот се протега масивниот панорамски “Ај-Драјв” екран на БМВ, а свој посебен дисплеј може да добие и совозачот. Благодарение на зголеменото меѓуоскино растојание, просторот на задната клупа е значително поголем, каде што патниците имаат и безжични полначи за телефоните.

Новиот X5 се одликува со голема разновидност под хаубата, нудејќи пет различни погонски опции:

· Бензинец (X5 40): 3.0-литарски мотор со 400 коњски сили.

· Дизел (X5 40d): Моќен шестцилиндричен дизел со 313 коњски сили.

· Хибриди (50e и M60e): Плаг-ин верзии со моќност од 489 до 612 коњски сили, кои овозможуваат околу 100 километри возење на струја.

· Електричен (iX5 60): Целосно електричен врвен модел со 578 коњски сили, голема батерија и импресивен домет кој според најавите ќе достигнува до 800 километри со едно полнење.

Новиот БМВ X5 се очекува да пристигне во продажните салони во третиот квартал од оваа година