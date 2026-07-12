Оваа грешка помеѓу 11 и 18 часот може да го направи домовот потопол

Во текот на жешките летни денови, многу луѓе се обидуваат да ги разладат своите домови, но една честа навика помеѓу 11 часот наутро и 18 часот може да има спротивен ефект.

Наместо да го одржува просторот пријатно ладен, неправилната употреба на прозорците може да го претвори домот во сауна.

Најголемата грешка што ја прават многу луѓе е држењето на прозорците широко отворени во текот на најжешкиот дел од денот. Иако се чини дека влегува свеж воздух, тој всушност го пропушта топол надворешен воздух, особено кога температурите надвор се многу повисоки од внатрешните. Топлината на сонцето потоа брзо ги загрева ѕидовите, мебелот и подовите, што го отежнува ладењето на просторот подоцна.

Периодот од 11 часот наутро до 18 часот е обично времето кога сонцето најмногу ги загрева зградите. Ако прозорците се оставени непотребно отворени, топол воздух постојано влегува во просторијата, додека ладењето со вентилатор или клима уред станува помалку ефикасно.

Експертите препорачуваат прозорците да се држат затворени во текот на најжешкиот дел од денот, особено на сончевата страна од куќата или станот. Најдобро време за проветрување е рано наутро и доцна навечер, кога надворешната температура е пониска и посвежиот воздух може природно да ги разлади просториите.

Друга честа грешка е занемарувањето на заштитата од сонце. Отворените ролетни, капаци или завеси во текот на денот им овозможуваат на сончевите зраци директно да ја загреат внатрешноста на домот. Со намалување на ролетните на прозорците, можно е значително да се намали количината на топлина што влегува во просторот.

Малите промени во дневните навики можат да направат голема разлика. Затворените прозорци во најжешките часови, затворените ролетни и соодветната вечерна вентилација ќе му помогнат на вашиот дом да остане поудобен дури и во најжешките летни денови.