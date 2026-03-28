Кинеска мода на 32. издание на Моден викенд Скопје

Моден викенд Скопје / Ѓоргји Ристоски, Горан Бошковски

Пред публика составена од дипломати, дизајнери, институции и новата генерација креативци, синоќа во „Дајмонд мол“ се отвори 32. издание на Моден викенд Скопје на кое беше претставена кинеската мода.

Модата ретко има потреба да се објаснува. Но понекогаш, доволно е само да се постави во вистински контекст. На отворањето на Fashion Weekend Skopje 32 powered by UniBank, таа не се обиде да импресионира, туку функционираше. Како култура, како технологија, како структура што ги поврзува различните слоеви на современото општество, велат од Моден викенд Скопје.



Првиот сегмент, „China Night“, реализиран со поддршка на Амбасадата на Народна Република Кина, не се задржа на нивото на презентација. По обраќањето на амбасадорката Jiang Xiaoyan, програмата продолжи со јасно структурирана ревијална целина, каде секој автор имаше свој прецизен израз.

Во рамките на ревијата беше претставен и накитот на Chen Ziyue. Gong Hangyu внесе динамика и современа интерпретација, а Jiang Xiaoxi понуди порафиниран, речиси архитектонски пристап кон силуетата. Заедничко за сите беше отсуството на потреба од дополнително објаснување. Колекциите не ја раскажуваа културата — тие функционираа од неа, природно и органски.

Амбасадорката на Кина во Македионија Џианг Сјаојен



Во истиот културен контекст, значајно место имаше и изложбата „Qing Dynasty Mamian Skirt & Costume Exhibition“, која внесе историска димензија и овозможи директен дијалог помеѓу традиционалното наследство и современите модни интерпретации.



Презентацијата на накитот од Chen Ziyue, изложбата со традиционални силуети, како и „Qing Dynasty Mamian Skirt & Costume Exhibition“, не беа дополнување, туку логично продолжение на истиот наратив.Ова не беше само ревијална програма. Ова беше јасно структуриран културен систем.

Вториот дел од вечерта го промени медиумот — од материјално кон дигитално, од форма кон процес. Изложбата „3D & AI во модата“, финансирана од Европската Унија и поддржана од Green Land Group, како дел од проектот DigiFashTech, ја постави модата во контекст во кој 3D дизајнот и вештачката интелигенција повеќе не се експеримент, туку нова работна реалност.



Никола Ефтимов ја третира модата како простор на трансформација, со визуелен јазик што ја преведува традицијата во современ дигитален контекст — без носталгија, но со јасна референца.



Емилија Славкова, со „From Clay to Code“, ја следи жената како континуитет низ времето: од физичка форма до дигитална структура што не го губи идентитетот, туку го трансформира.



Ангела Доневска, во соработка со Neonflex.mk, со „Deep Within“, создаде холограмско искуство инспирирано од морските екосистеми, каде што модата функционира и како визуелен, и како етички простор.



Проектот на Александра Филипова и BlackBello ја поставува модата како систем — процес што започнува како идеја и завршува како структура способна за развој и адаптација.



Цветанка Гаревска Јаневска работи на пресекот меѓу телото и дигиталната форма, отворајќи прашања за тоа како виртуелниот простор ја редефинира физичката присутност.



Lirka, со својот дигитален поглед на модната визуализација, понуди поинаква естетика и нов визуелен ритам, отворајќи простор за читање на модата низ современи дигитални кодови.



Во овој контекст, особено внимание привлекоа и студентските проекти од Академијата за графички дизајн при Семос Едукација, кои не функционираа како дополнување, туку како клучен сигнал за промената. Така, носечкиот постер на FWSK32 беше дело на студентски проект — јасен показател дека новата генерација веќе не се подготвува за индустријата, туку веќе активно работи во неа, велат од Моден викенд Скопје.



„Луминисцентни силуети“ ја поставува светлината како главен автор. Од прецизноста на Cristóbal Balenciaga, преку деконструкцијата на Demna Gvasalia, до поетскиот минимализам на Loewe, инсталациите функционираат како живи структури што се доживуваат во движење. Секоја со свој светлосен ритам. Секоја со свој визуелен јазик. Куратор: Кристина Глигоровска, Уметник: Антонио Пирковски, Организатор: Галерија Акантус.

Првиот ден на FWSK 32 powered by UniBank, не се обиде да остави впечаток. Тој постави рамка. Преку културна дипломатија, технолошка иновација и едукативен контекст, стана јасно дека ова повеќе не е настан што следи трендови, туку платформа што создава услови. По триесет и две сезони, модата тука повеќе не се појавува. Таа се гради. Континуирано, со јасна структура, додаваат од Моден викенд Скопје.



Програмата продолжува денес, со фокус на одржливоста и регионалниот моден контекст, поврзувајќи ја локалната сцена со пошироката европска перспектива.



