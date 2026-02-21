Зошто вреди да јадете една лажичка кикирики путер секој ден – нутритивни придобивки и ефекти врз здравјето

Freepik

Путерот од кикирики не е само вкусна мачканица туку и вреден додаток во секојдневната исхрана кога се консумира умерено и кога се внимава на квалитетот на производот.

Една лажица дневно може да придонесе за подобра енергетска рамнотежа, поддршка на метаболизмот и подолго чувство на ситост, како и да обезбеди значајни нутритивни придобивки.

Хранлива вредност и состав

Путерот од кикирики се добива од мелени печени зрна кикирики. Природните и поквалитетни варијанти содржат исклучиво кикирики, понекогаш со мал додаток сол. Тој е богат со:

здрави незаситени масти, кои придонесуваат за одржување на нормално ниво на холестерол

растителни протеини, важни за обновување на ткивата и за чувство на ситост;

растителни влакна;

витамини, особено од групата Б и витамин Е;

минерали како магнезиум и калиум.

Поддршка на метаболизмот и енергијата

Комбинацијата од протеини и незаситени масти го поддржува метаболизмот и обезбедува постојан прилив на енергија во текот на денот. Овие хранливи состојки помагаат во одржување на постабилно ниво на шеќер во крвта, со што се намалуваат ненадејните осцилации што често доведуваат до чувство на глад.

Стабилност на шеќерот во крвта и чувство на ситост

Поради нискиот гликемиски индекс и присуството на протеини и масти, путерот од кикирики овозможува постепено ослободување на енергијата. Тоа може да помогне во намалување на потребата од чести ужини и прекумерен внес на слатки производи, особено кај лица што настојуваат да ја одржат или намалат телесната маса.

Поддршка на здравјето на срцето

Умерената консумација на храна богата со незаситени масти, како што е путерот од кикирики, се поврзува со подобрување на липидниот профил во крвта. Тоа подразбира намалување на нивото на LDL-холестеролот и одржување на поволно ниво на HDL-холестеролот, што придонесува за намалување на ризикот од кардиоваскуларни заболувања.

Како да го вклучите во исхраната?

Една лажица путер од кикирики може да се консумира:

на парче интегрален леб,

со овесна каша,

во комбинација со овошје како јаболко или банана,

како додаток во смути.

Се препорачува избор на производ без додаден шеќер, хидрогенизирани масти или вештачки адитиви.

Умереност пред сè

Иако е хранливо богат, путерот од кикирики е и калоричен производ. Затоа е важно да се почитува препорачаната количина. Една лажица дневно е доволна за да се искористат придобивките, без да се внесе прекумерна количина калории.