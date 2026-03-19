Швалер торта

Потребни состојки
За 1 кора (се печат 3 кори):
• 4 белки
• 5 лажици шеќер
• 1 лажица брашно
• 1 лажица лебни трошки (презла)
• 4 лажици мелени ореви
Прв дел од фил:
• 500 мл млеко
• 2 кесички ванилин пудинг
• 5 лажици шеќер
• 5 лажици брашно
Втор дел од фил:
• 12 жолчки
• 80 мл вода
• 150 г шеќер
Дополнително:
• 250 г путер
• 175 г шеќер во прав
• 100 г бела чоколада
• 100 г црна чоколада
• шлаг за декорација
Постапка
Подготовка на кори:
Белките изматете ги со шеќер додека да добиете цврст снег. Додајте брашно и презла, нежно измешајте, па додајте ги мелените ореви.
Смесата распоредете ја во калап (26–28 см) и печете на 150°C околу 20–25 минути.
Постапката повторете ја уште двапати – вкупно се подготвуваат три кори.
Подготовка на првиот крем:
Во сад измешајте брашно, шеќер и ванилин пудинг. Додавајте постепено околу 100 мл млеко додека да добиете мазна смеса без грутки.
Остатокот од млекото загрејте го, па додајте ја смесата и варете додека да се згусне како пудинг. Оставете да се излади.
Подготовка на вториот крем:
Жолчките изматете ги со шеќер додека да осветлат и да се згуснат. Додајте вода, измешајте и варете на пареа околу 20 минути. Потоа оставете целосно да се излади.
Финален крем:
Путерот изматете го со шеќерот во прав додека да стане пенест. Додајте го изладениот прв крем, изматете, па додајте го и вториот крем.
Добиената смеса поделете ја на два дела:
• во едниот додајте растопена црна чоколада
• во другиот додајте растопена бела чоколада
Измешајте добро.
Финално составување:
Редете кора – бел фил, кафеав фил – кора – бел фил, кафеав фил – кора.
Одозгора украсете со шлаг по желба.
Оставете ја тортата да се излади преку ноќ за да се соединат вкусовите.
Совети за подобар резултат
• Користете квалитетна чоколада и путер за побогат вкус и подобра текстура
• Инвестирањето во добар миксер значително го подобрува резултатот (особено за кремасти десерти)
• За совршен изглед, користете регулирачки калап за торта