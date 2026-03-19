Швалер торта

Потребни состојки

За 1 кора (се печат 3 кори):

• 4 белки

• 5 лажици шеќер

• 1 лажица брашно

• 1 лажица лебни трошки (презла)

• 4 лажици мелени ореви

Прв дел од фил:

• 500 мл млеко

• 2 кесички ванилин пудинг

• 5 лажици шеќер

• 5 лажици брашно

Втор дел од фил:

• 12 жолчки

• 80 мл вода

• 150 г шеќер

Дополнително:

• 250 г путер

• 175 г шеќер во прав

• 100 г бела чоколада

• 100 г црна чоколада

• шлаг за декорација

Постапка

Подготовка на кори:

Белките изматете ги со шеќер додека да добиете цврст снег. Додајте брашно и презла, нежно измешајте, па додајте ги мелените ореви.

Смесата распоредете ја во калап (26–28 см) и печете на 150°C околу 20–25 минути.

Постапката повторете ја уште двапати – вкупно се подготвуваат три кори.

Подготовка на првиот крем:

Во сад измешајте брашно, шеќер и ванилин пудинг. Додавајте постепено околу 100 мл млеко додека да добиете мазна смеса без грутки.

Остатокот од млекото загрејте го, па додајте ја смесата и варете додека да се згусне како пудинг. Оставете да се излади.

Подготовка на вториот крем:

Жолчките изматете ги со шеќер додека да осветлат и да се згуснат. Додајте вода, измешајте и варете на пареа околу 20 минути. Потоа оставете целосно да се излади.

Финален крем:

Путерот изматете го со шеќерот во прав додека да стане пенест. Додајте го изладениот прв крем, изматете, па додајте го и вториот крем.

Добиената смеса поделете ја на два дела:

• во едниот додајте растопена црна чоколада

• во другиот додајте растопена бела чоколада

Измешајте добро.

Финално составување:

Редете кора – бел фил, кафеав фил – кора – бел фил, кафеав фил – кора.

Одозгора украсете со шлаг по желба.

Оставете ја тортата да се излади преку ноќ за да се соединат вкусовите.

Совети за подобар резултат

• Користете квалитетна чоколада и путер за побогат вкус и подобра текстура

• Инвестирањето во добар миксер значително го подобрува резултатот (особено за кремасти десерти)

• За совршен изглед, користете регулирачки калап за торта