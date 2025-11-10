Полнето пециво со ајвар

500 г брашно

250 мл млеко

20 г квасец

1 лажица шеќер

1 лажичка сол

2-3 лажици масло

4-5 лажици ајвара

100 г рендано сирење

Подготовка:

Растворете го квасецот и шеќерот во млако млеко, потоа додадете го во брашното со сол и масло и замесете мазно тесто. Оставете го да нарасне околу еден час. Развлечете го тестото и премачкајте го со ајвар, наросете со рендано сирење и извиткајте го или превиткајте го во посакуваната форма на скон. Печете во рерна додека не добие златно-кафеава боја, не стане миризливо и крцкаво однадвор. Сервирајте млако, идеално пециво е за појадок или со чај. Додаток: Пред печење, можете да го посипете со сусам или ким за дополнителен вкус.