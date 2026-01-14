Пециво со сирење

Ќе ви треба:

250 г мазно брашно

1 кесичка прашок за пециво

1 лажичка сол

150 мл јогурт

3 лажици масло

180 г топено сирење

прстофат магдонос, оригано, лук во прав

1 јајце

Подготовка:

Загрејте ја рерната на 180 степени. Во сад измешајте го брашното, солта, прашокот за пециво, потоа додадете го јогуртот и маслото и замесете мазно тесто. Потоа развлечете го на набрашнета работна површина во правоаголник со дебелина од околу половина сантиметар. Премачкајте го со топено сирење до рабовите и наросете со зачини. Цврсто свиткајте го и исечете го попречно на полжави со дебелина од 2 см и наредете ги на плех обложен со хартија за печење. Потоа премачкајте ги ролатите со изматено јајце и печете ги околу 20 до 25 минути, во рерна претходно загреана на 180 степени.