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08.07.2026
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Среда, 8 јули 2026
Неделник

Подгответе вкусни крофни

Кујнски тефтер

08.07.2026

Меки, воздушести и вкусни, овие крофни се печат во рерна, па се полесна варијанта од традиционалните пржени крофни. Совршени се за појадок, десерт или слатко уживање со шолја кафе или чај.

Состојки:

  • 20 грама свеж квасец
  • 3 лажици кристален шеќер
  • 500 грама брашно за квасно тесто
  • ⅓ лажичка сол
  • 200 мл топло млеко
  • 1 кесичка ванилин шеќер
  • 100 грама растопен путер
  • 1 жолчка
  • Мармалад или чоколаден крем, по желба
  • Шеќер во прав за наросување


Подготовка: Во 100 мл топло млеко издробете го квасецот, додајте една лажичка шеќер и оставете го да надојде околу 10 минути. Во поголем сад ставете го брашното и направете вдлабнатина во средината. Додајте го надојдениот квасец, преостанатиот шеќер, ванилиниот шеќер, жолчката и солта. Постепено додавајте ги останатите 100 мл топло млеко и растопениот путер, а потоа замесете меко тесто. Најпрво месете со миксер со додатоци за тесто, а потоа продолжете со рачно месење додека тестото не стане мазно, еластично и не престане да се лепи. Покријте го тестото и оставете го да нарасне околу 1 час, односно додека не го удвои својот волумен.
Надојденото тесто премесете го кратко, развлечете го и поделете го на 12 еднакви делови. Од секој дел оформете топче и наполнете го со мармалад или чоколаден крем, затворајќи го убаво од долната страна. Наредете ги крофните во плех обложен со хартија за печење и оставете ги повторно да нараснат околу 20–30 минути. Потоа премачкајте ги со жолчка и печете ги во претходно загреана рерна на 180 °C околу 15–20 минути, додека добијат златножолта боја. Оставете ги кратко да се изладат, а потоа наросете ги со шеќер во прав и послужете ги. 

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