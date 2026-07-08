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Неделник

Двете најголеми фолклорни сили на Балканот – „Танец“ и „Ладо“ вечерва ќе ги здружат своите чекори на Хераклеа

Култура

08.07.2026

Кога двете најголеми фолклорни сили на Балканот ќе ги здружат своите чекори, гласови и срца, сцената гори, а историјата се пишува во живо!

Подгответе се за незаборавно аудио-визуелно доживување и емотивен спектакл каков што ретко се гледа. Македонскиот непокор и гордост преку НУ „ТАНЕЦ“ и хрватската безвременска традиција преку АНСАМБЛ „ЛАДО“ се спојуваат во совршена симфонија на традицијата, младоста и врвната уметност.

Ова лето, бидете дел од магијата на две ексклузивни локации:

08 ЈУЛИ | БИТОЛА – Антички локалитет ХЕРАКЛЕЈА (Под отворено небо, каде што секој камен шепоти историја, ќе одекне моќниот тапан и раскошниот глас!)

Два концерта. Две држави. Една чиста, нераскинлива љубов кон корените. Врвна кореографија, колоритни носии и вокали што предизвикуваат морници!

 БИЛЕТИТЕ СЕ ВО СТРОГО ОГРАНИЧЕН БРОЈ! Обезбедете го вашето место на време преку продажната мрежа на kupikarta.com.

Не дозволувајте да ви раскажуваат.

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