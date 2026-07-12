Кои домашни апарати се скриена опасност додека сте на одмор

Секогаш кога се подготвуваме за подолго патување, со право се грижиме дали ги исклучивме пеглата или греалката. Меѓутоа, безбедносните експерти предупредуваат дека во домот оставаме цела низа „скриени“ опасности кои редовно ги забораваме во брзањето. Исклучувањето на овие апарати од штекер не само што драстично го намалува ризикот од пожар во случај на дефект или невреме, туку и директно ве спасува од високи сметки за електрична енергија.

Електричните уреди што ги користиме на кујнските работни површини – како што се тостерите, апаратите за вода, мини-рерните и сè попопуларните фритези на топол воздух (air fryer) – работат на екстремно високи температури. Нивните грејни елементи се подложни на ненадејни струјни удари и напонски прекини, а дополнителен ризик се и ситните остатоци од храна, трошки и маснотии кои лесно можат да се самозапалат при дефект на инсталацијата.

Посебна категорија се полначите за телефони, лаптопи и уреди со литиум-јонски батерии (како електрични тротинети или алат). Експертите од Националното здружение за заштита од пожари (NFPA) нагласуваат дека овие батерии никогаш не треба да се оставаат вклучени без надзор, бидејќи предолго полнење или оштетен кабел можат да доведат до прегревање и експлозија. Дури и најобичните полначи за мобилен кои стојат „празни“ во штекерот постојано ги оптоваруваат своите внатрешни компоненти, што доведува до нивно побрзо расипување.

Конечно, тука е и таканаречениот „standby“ режим кај апаратите за забава – телевизорите, мониторите и најновите гејмерски конзоли (PlayStation и Xbox). Истражувањата покажуваат дека овие уреди, поради функциите за гласовна контрола и безжично поврзување, трошат помеѓу 5 и 10 проценти од вкупната струја во домаќинството дури и кога не ги користите. Затоа, пред да го заклучите домот, најбезбедно е целосно да ги извлечете од струја или да користите продолжни кабли со вградена заштита од пренапон, кои со еден прекинувач ќе ја исклучат целата опрема и ќе ја заштитат од удари на гром.