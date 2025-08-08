 Skip to main content
08.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 8 август 2025
Неделник

Македонски тим од ФЕИТ награден за научен труд за модел на вештачка интелигенција на македонски јазик

Кариера

08.08.2025

ФЕИТ

Студенти од Факултетот за електротехника и информациски технологии ФЕИТ освоија награда за најдобар научен труд за модел на вештачка интелигенција на македонски јазик на меѓународната конференција „Slavic NLP Workshop“, ворамки на една од најпрестижните светски конференции за обработка јазик – ACL во Виена, Австрија.

Стефан Крстески, Борјан Саздов и Матеа Ташковска, под менторство на професорите Бранислав Геразов и Христијан Ѓорески, развија четири ресурси, голем јазичен ВИ модел специјализиран за македонски јазик, најголемиот јавно достапен текстуален корпус за македонски јазик, множество инструкции на македонски јазик за развој на големи јазични модели и систем за евалуација на перформансите на јазичните модели на македонски јазик.

Овие ресурси, кои се јавно достапни на веб-страницата www.lvstck.org, претставуваат прва отворена инфраструктура за развој на големи јазични модели и апликации базирани на вештачка интелигенција на македонски јазик . Тие може да се користат како основа за понатамошни истражувања, развој на македонски јазични алатки и нивна примена во различни сфери и апликации.

