Темјанот ги убива вирусите и ги лечи белите дробови

Темјанот содржи хемиско соединение кое е многу корисно.

Аромата на темјанот навистина ги ублажува душевните болки, го враќа чувството на смиреност и сигурност кај човекот. Тоа е факт. А исто така, факт е и дека темјанот ги убива микробите во воздухот, водата и што е најважно во телото.

Но лековитата моќ на темјанот е далеку по голема.

Источната медицина го цени темјанот поради фактот дека ги зацелува раните кои полека зараснуваат и ги смалуваат лузните. Помага кај болките во зглобовите и мускулите, го намалува одливот на крвта од носот и дава енергија и сила.

Темјанот исто така се користи за лечење на болестите на плуќата. А со својата арома дава сила и го подобрува помнењето.

Најдоброто што можете да го направите за себе е секој ден да палите темјан и со него да ја исчадите целата куќа. Освен што ќе го смири вашиот ум, темјанот ќе го дезинфицира просторот и убие сите вируси во него.