Познат астролог тврди: Овие два знака треба да играат игри на среќа, ќе освојат награда до ноември

Во светот на дневните астролози, рускиот астролог Павел Глоба се издвојува по својата прецизност и директни предвидувања. Неговата најнова анализа предизвика вистинска бура меѓу љубителите на хороскопот: според прогнозата на Глоба, два знака можат да очекуваат финансиски успех до крајот на ноември – без разлика дали преку профит, наследство или неочекувани деловни можности.

Кои се среќниците?

Глоба истакнува дека Лавовите и Стрелците имаат најголеми шанси да се збогатат. Лавовите ќе профитираат од контакти со странски земји и деловни проекти што носат раст, додека Стрелците можат да очекуваат неочекувани приливи на пари – од инвестиции што конечно даваат резултати до ненадејни среќни околности.

Лав – вистинско време за блеснување

Планетите се на страната на Лавот и носат можности за експанзија и раст. Глоба советува да не се плашите од ризици, туку да дејствувате мудро. Обрнете внимание на понудите што доаѓаат неочекувано, особено оние поврзани со соработка со странци или онлајн проекти.

Стрелец – среќата ви тропа на врата

Следните три месеци ќе донесат ненадејни пресврти за Стрелецот. Ако чувствувавте дека тапкате по прстите, подгответе се – парите може да дојдат од насока за која дури и не сте размислувале. Глоба советува да ја следите вашата интуиција и да не се двоумите да инвестирате во она што „мириса“ на успех. Иако астрологијата не е егзактна наука, Глоба се смета за еден од ретките астролози чии прогнози често се точни. Ако сте Лав или Стрелец, можеби е вистинското време да ги слушате ѕвездите. А ако не сте – не очајувајте. Среќата се менува, а ѕвездите се движат. Важно е да бидете будни и отворени за можностите што ви се појавуваат.