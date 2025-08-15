 Skip to main content
15.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 15 август 2025
Неделник

Познат астролог тврди: Овие два знака треба да играат игри на среќа, ќе освојат награда до ноември

Астро

15.08.2025

Freepik

Во светот на дневните астролози, рускиот астролог Павел Глоба се издвојува по својата прецизност и директни предвидувања. Неговата најнова анализа предизвика вистинска бура меѓу љубителите на хороскопот: според прогнозата на Глоба, два знака можат да очекуваат финансиски успех до крајот на ноември – без разлика дали преку профит, наследство или неочекувани деловни можности.

Кои се среќниците?

Глоба истакнува дека Лавовите и Стрелците имаат најголеми шанси да се збогатат. Лавовите ќе профитираат од контакти со странски земји и деловни проекти што носат раст, додека Стрелците можат да очекуваат неочекувани приливи на пари – од инвестиции што конечно даваат резултати до ненадејни среќни околности.

Лав – вистинско време за блеснување

Планетите се на страната на Лавот и носат можности за експанзија и раст. Глоба советува да не се плашите од ризици, туку да дејствувате мудро. Обрнете внимание на понудите што доаѓаат неочекувано, особено оние поврзани со соработка со странци или онлајн проекти.

Стрелец – среќата ви тропа на врата

Следните три месеци ќе донесат ненадејни пресврти за Стрелецот. Ако чувствувавте дека тапкате по прстите, подгответе се – парите може да дојдат од насока за која дури и не сте размислувале. Глоба советува да ја следите вашата интуиција и да не се двоумите да инвестирате во она што „мириса“ на успех. Иако астрологијата не е егзактна наука, Глоба се смета за еден од ретките астролози чии прогнози често се точни. Ако сте Лав или Стрелец, можеби е вистинското време да ги слушате ѕвездите. А ако не сте – не очајувајте. Среќата се менува, а ѕвездите се движат. Важно е да бидете будни и отворени за можностите што ви се појавуваат.

