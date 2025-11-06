Оваа навика е опасна како и пушењето, предизвикува сериозни болести и предвремена смрт

Freepik

Седечкиот начин на живот стана глобална здравствена криза. Експертите сè повеќе го споредуваат со пушењето, бидејќи долготрајното седење го зголемува ризикот од сериозни болести и предвремена смрт.

И покрај бројните предупредувања, повеќето луѓе сè уште поминуваат премалку време во движење, пишува „Tајмс оф Индија“.

Според Светската здравствена организација (СЗО), четири до пет милиони смртни случаи годишно би можеле да се спречат со само малку повеќе дневна физичка активност. Но, реалноста е поразителна: едно од четири возрасни лица и четири од пет адолесценти не се доволно активни. Премногу време се поминува седејќи, на работа, во автомобил или пред екран, создавајќи тивка епидемија што станува еден од водечките фактори на ризик за незаразни болести.

Зошто движењето е клучно?

Како што пренесува „Тајмс оф Индија“, докажано е дека редовната физичка активност:

Го намалува ризикот од неколку видови рак за 8 до 28 отсто;

Го намалува ризикот од срцеви болести и мозочен удар за 19 отсто;

Го намалува ризикот од дијабетес за 17 отсто;

Го намалува ризикот од депресија и деменција за 28 до 32 отсто.

Британскиот лекар д-р Ранган Чатерџи, со над 23 години искуство, предупредува: „Ако сакате добро здравје на мозокот и срцето и ако сакате да функционирате најдобро како што стареете, мора да го движите своето тело.“

Тој додава дека ништо не треба да застане помеѓу нас и движењето што го одржува телото здраво.

Ново истражување објавено во списанието на „Канадската медицинска асоцијација“ покажало дека активноста:

Го намалува ризикот од хронични болести;

Ја одржува силата и мобилноста;

Ја продолжува независноста во староста.

Д-р Чатерџи ја наведува и својата рутина: „95 отсто од времето одам пеш барем еден час на ден. Тоа е моја свесна одлука.“

Што веќе сега можете да направите за да го намалите влијанието на седечкиот начин на живот?

Можете веднаш да реагирате, а експертите ги издвојуваат овие совети: