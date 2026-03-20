Како прави склекови, зошто спие со запалено светло: Ова се 15 од најдобрите шеги за Чак Норис

Актерот стана легенда по „фактите за Чак Норис“

На на 86-годишна возраст почина холивудскиот актер Чак Норис. Овој актер стана познат по броји улоги во акциони филмови, но светска слава и статус на култна легенда стекна по шегите за Чак Норис.

Ова се 15 од најдобрите „Факти за Чак Норис“.

* Кога Чак Норис прави склекови, тој не се крева себеси, туку ја турка Земјата надолу.

* Ако на Гугл пребарата Чак Норис, Гугл ќе ви одговори: „Вие не го барате Чак Норис, Чак Норис ве бара вас кога ќе одлучи така“.

* Чак Норис може да кивне со отворени очи.

* Во време на пандемијата, Чак Норис фатил корона, тогаш вирусот морал да оди 14 дена во изолација.

* Кога Чак Норис лупи кромид, кромидот плаче.

* Чак носи очила за сонце за да не го повреди Сонцето со својот поглед.

* Не постои теорија за еволуција. Има само список на суштества на кои Чак им дозволил да живеат. Диносаурусите не се на списокот.

* Гинис еднаш влезе во книгата на рекорди на Чак Норис.

* Чак Норис спие со вклучено светло затоа што и темнината се плаши од него.

* Вселената постои затоа што се плаши да биде на иста планета со Чак Норис.

* Кога Чак Норис влегува во соба, не го пали светлото, ја гаси темнината.

* Солзите на Чак Норис лекуваат рак. Затоа нема лек за рак – тој никогаш не плаче.

* Чак Норис може да изгради Снешко од дожд.

* Чак Норис може да открши јајце.

* Чак Норис не чита книги, тој само заканувачки гледа во нив додека не ги добие потребните информации.