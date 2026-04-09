Како да изберете руменило врз основа на вашиот тен и боја на коса?

Со помош на руменило, можете да ѝ дадете на кожата сјаен и здрав изглед, што е особено важно сега, кога поминуваме ноќи без целосен сон, а наутро изгледаме уморно.

Сепак, соодветниот ефект е можен само во случај на правилна примена и правилно избрана нијанса, во спротивно, лицето ќе изгледа неприродно.

Затоа, потребно е да се земат предвид индивидуалните карактеристики на изгледот, за да се избере вистинското руменило.

За црнки

На жените со темна коса и многу светла кожа им се препорачува да нанесуваат руменило во беж-розови нијанси. Подобро е да се избегнуваат светли бои.

Практичните, теракота-беж и бронзените руменила се совршени за темните бринети, додека е подобро да не се користат портокалови и светло розови тонови, бидејќи тие ќе го направат лицето премногу темно и неприродно.

За русокоси

Сопствениците на топли нијанси на коса треба да претпочитаат корални, теракота, праска и кајсиева боја на руменило. Ако кожата е многу бледа, розовите или беж нијансите ќе бидат соодветни.

Циглата и црвената боја ќе изгледаат несоодветно на таква кожа.

За бринети

Запрете го изборот на кафеаво-розови нијанси, особено ако вашата коса има златна нијанса. Ако имате бледа кожа, изберете беж-розова и руменило-розова.

За црвенокоси

Теракота, розово-кафеава, праска, цигла – еве палета која успешно ќе ги нагласи вашите црти на лицето и ќе ви даде свежина.

Покрај бојата, треба да ги земете предвид и овие три основни правила: