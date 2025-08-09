Бојата апсорбира повеќе топлина отколку што мислите- што го загрева телото и доведува до топлотен удар

Бојата апсорбира повеќе отколку што мислите.

Топлотниот удар најчесто се поврзува со физички напор на високи температури, но новите податоци сугерираат дека бојата на облеката може значително да влијае на терморегулацијата на телото.

Која боја на облека треба да се избегнува за време на топлината?

Според истражување објавено во Journal of Applied Physiology, темните бои, особено црната и темно сината, апсорбираат значително повеќе сончево зрачење од светлите нијанси, што доведува до акумулација на топлина на површината на телото.

Физиологот проф. Мајкл Савка од Технолошкиот институт во Џорџија, објаснува дека „темната облека не дозволува одбивање на сончевите зраци, туку ги задржува“, зголемувајќи ја температурата на кожата и забрзувајќи ја дехидрацијата и хипертермијата. Ова може да ги влоши симптомите како што се главоболка, вртоглавица, конфузија и да доведе до топлотен удар, состојба која бара итна медицинска интервенција.

Луѓето кои работат на отворено, постарите лица и децата се особено чувствителни групи. Клиничките податоци од Зборникот на клиниката Мајо покажуваат дека изборот на лесна и дишечка облека направена од природни материјали (памук, лен) може да го намали ризикот од прегревање и да одржи постабилна основна телесна температура.

Навидум естетскиот избор на боја на облека, всушност, може да биде факторот што ја одделува безбедноста од сериозниот здравствен ризик.