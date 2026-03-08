 Skip to main content
08.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 8 март 2026
Неделник

Жител на Батинци криел два пиштоли под облеката на своето малолетно дете за да се пресмета со роднина

Хроника

08.03.2026

Фрипик

Во селото Батинци се случил сериозен инцидент кога маж се обидел да сокрие два пиштоли под облеката на своето малолетно дете, со намера да се пресмета со роднина, по што бил приведен од полицијата.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, полициски службеници реагирале по пријава за нарушен јавен ред и мир и можен вооружен конфликт меѓу членови на едно семејство. При интервенцијата во Батинци, полицијата го запрела осомничениот и при извршената контрола било откриено дека под облеката на неговото малолетно дете биле скриени два пиштоли.

Првичните информации укажуваат дека мажот планирал да ги употреби оружјата во пресметка со роднина, по претходна расправија меѓу нив. Со цел да избегне полициска контрола, тој се обидел оружјето да го сокрие кај детето, сметајќи дека така нема да биде откриено.

По откривањето на оружјето, полицијата веднаш го привела осомничениот, а пиштолите биле одземени. Детето било предадено на надлежните служби и на членовите на семејството, додека случајот е пријавен кај јавен обвинител.

Од Министерството за внатрешни работи информираат дека по целосно документирање на настанот против лицето ќе биде поднесена соодветна кривична пријава за недозволено поседување оружје и други кривични дела.

Институциите посочуваат дека ваквите случаи се особено сериозни бидејќи во нив се злоупотребуваат малолетни лица, што претставува дополнителен ризик за нивната безбедност.

Поврзани вести

Калеидоскоп  | 21.11.2025
Краделе облека од продавници во Атина и ја препродавале во Тирана – уапсени осум лица
Балкан  | 21.11.2025
Aлбанска шема: Kраделе облека од продавници во Атина и ја праќале во Тирана
Калеидоскоп  | 14.08.2025
Бојата апсорбира повеќе топлина отколку што мислите – што го загрева телото и доведува до топлотен удар
﻿