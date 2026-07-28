Девиците ги очекува голема среќа, Јарците ќе бидат под притисок, Стрелецот да  не остава ништо за утре…

ОВЕН

Ќе истражувате и ќе се обидете да пронајдете информации што ви се важни за проектот на кој сте ангажирани. Добар ден е да откриете нешто што ви било скриено. Можеби ќе бидете изненадени од манипулацијата од страна на колега. Импулсивност во контакт со сакана личност.

БИК

Ве мачи проблем што ќе се обидете да го решите, но не сум сигурен дека ќе бидете задоволни од резултатите. Го гледате ова како предизвик и сте подготвени да се активирате. Во комуникацијата со партнерот денес може да се почувствува меѓусебна љубомора.

БЛИЗНАЦИ

Без разлика колку се трудите да си ја завршите домашната задача, мора да се признае дека не сте во најмотивирано расположение. Подобро би се повлекле од случувањата и би одвоиле малку време за себе. Многу размислувате за една личност, но не мислите дека е време да го направите првиот потег.

РАК

Ви се отвора деловна можност преку пријател или колега. Во секој случај, ова треба да се искористи, бидејќи ветува брза заработка. Хедонистички сте расположени, па затоа ќе претпочитате да уживате со вашата сакана личност и да се предадете на љубовта.

ЛАВ

Ви пристигнуваат вести за одложување на состанок или договор за кој се подготвувавте. Наместо тоа, фрлете се во документација што одамна требаше да се заврши. Планирате да се сретнете со некој што неодамна сте го запознале и немате причина да го пропуштите денешниот ден.

ДЕВИЦА

Среќата лесно може да им се насмевне на Девиците денес, па затоа ќе добијат информации за службено патување. Некои ќе бидат активни во оваа смисла дури и денес. Енергијата е во пораст и треба да поминете едно попладне или вечер со сакана личност.

ВАГА

Еден од претпоставените ќе разговара со вас за проектот што сте го започнале. Нема потреба да се срамите, имате повеќе од доволно аргументи и убедливост за да ја добиете поддршката што ви е потребна. Денес, бидете малку потолерантни кон вашиот партнер, тој е нервозен.

ШКОРПИЈА

Договарате разговори и состаноци и ќе го поминете целиот ден во движење, ако не физички, тогаш ментално. Ова е стимулативно време и вистински момент да ги поставите прашањата што ве мачат. Бидете подготвени поотворено да покажете наклонетост кон некој што ви се допаѓа.

СТРЕЛЕЦ

Сметајте на многу задачи, но обидете се да ги завршите што е можно поскоро и не оставајте ништо за утре. Покрај ова, потребно е да започнете разговор со колега кој ви е важен или барем да закажете состанок за еден од следните денови. Добра комуникација со партнерот.

ЈАРЕЦ

Ви се чини дека сите одговорности ви се натоварени. Не знаете на која страна да заземете, но се обидувате да почитувате сè на што сте се обврзале. Не обрнувајте внимание на повремените одвлекувања на вниманието од колегите и соработниците. Заморот преовладува во вториот дел од денот.

ВОДОЛИЈА

Бидете паметни денес и не брзајте со никакви одлуки. Тоа може да се покаже како лош потег. Исто така, не дозволувајте другите да ве отфрлат од колосек. Во емотивните врски, не однесувајте се нервозно, подобро е да не го видите партнерот, отколку да предизвикате караница.

РИБИ

Ќе мислите дека можете да се потпрете на некого, но ќе се покаже дека сте биле среќни без причина. Ветената работа или договор лесно може да ви се врати како бумеранг. Во магловито расположение сте, па затоа нема да бидете во најдобро расположение кога ќе се сретнете со сакана личност.