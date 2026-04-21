Зеленски се радува на војната во Иран бидејќи стагнирала таа во Украина

Сегашната ситуација на Блискиот Исток во оваа фаза ја спречи Русија да извлече каква било корист од последиците од израелско-американската воена операција против Иран, особено во енергетскиот сектор – изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски.

„Ситуацијата во Иран не им дозволи на Русите да го постигнат она што го сакаа. Иранската помош и посилните и поконцентрирани напади врз енергетската инфраструктура ќе доведат до ограничувања на енергетскиот пазар и следствено до ублажување на санкциите против Русија поради глобалниот недостиг на енергија. Во овој случај тие би можеле да продаваат повеќе и да заработуваат пари, но сега Русија се соочува со сериозни економски проблеми“, истакна Зеленски.

Украинскиот претседател истакна дека војната во Иран влијае на енергетските пазари, го зголемува притисокот врз САД и Европа и создава дополнителни предизвици за Кина како можен посредник во конфликтот. Во исто време, сепак, Зеленски истакна дека продолжувањето на војната би можело да ја зајакне позицијата на Русија.

Зеленски рече дека Украина се соочува со акутен недостиг на ракети за системите за воздушна одбрана „Патриот“ и енергетски ресурси поради руските напади врз украинската инфраструктура.

Во исто време тој прецизира дека Украина преговара со земји како Норвешка и Романија за да обезбеди снабдување со природен гас, дизел и електрична енергија.

„Украина ќе има доволно резерви на природен гас за да обезбеди домашна потрошувачка под услов да нема напади. Но, тие се спроведуваат и значителен дел од енергетската инфраструктура е веќе уништен. Затоа алтернативата е со нашите партнери. Со Норвешка разговараме за природен гас, а со Романија за завршување на соодветната инфраструктура, како и за снабдување со природен гас и електрична енергија“, објасни украинскиот претседател.

Тој додаде дека земјите од Блискиот Исток ќе може целосно да го обезбедат недостигот на дизел за Украина.