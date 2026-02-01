Зеленски: Нова рунда разговори за Украина на 4 и 5 февруари

Нова рунда трилатерални разговори меѓу Украина и Русија, со посредство на Соединетите Американски Држави, ќе се одржи на 4 и 5 февруари во Абу Даби, соопшти во неделата украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Зеленски изјави дека украинската страна е подготвена за, како што рече, „суштинска и содржинска расправа“, со цел разговорите да доведат до реално и достоинствено завршување на војната.

Нашиот преговарачки тим штотуку поднесе извештај. Датумите за следните трилатерални состаноци се утврдени – 4 и 5 февруари во Абу Даби“, напиша Зеленски на социјалната мрежа X.

Тој додаде дека Киев влегува во преговорите со јасна цел и отвореност за дијалог, но и со очекување разговорите да резултираат со конкретни чекори кон прекин на конфликтот.

Украина е подготвена за суштинска расправа и сме заинтересирани исходот од разговорите да придонесе за вистинско и достоинствено завршување на војната“, порача украинскиот претседател.

Оваа најавена рунда разговори доаѓа во период на интензивни дипломатски активности поврзани со војната во Украина, при што Соединетите Американски Држави повторно ја преземаат улогата на посредник меѓу завојуваните страни. Детали за агендата на разговорите, како и за нивото на застапеност на руската делегација, засега не се соопштени.

Аналитичарите оценуваат дека изборот на Абу Даби како локација за преговорите има за цел да обезбеди неутрална и стабилна средина за дијалог, во услови кога воените дејствија и понатаму продолжуваат на терен.