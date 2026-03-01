 Skip to main content
01.03.2026
Недела, 1 март 2026
Убиството на Хамнеи е „објава на војна против муслиманите“, вели иранскиот претседател

01.03.2026

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан изјави дека убиството на врховниот водач ајатолахот Али Хамнеи во американските и израелските напади претставува „објава на војна против муслиманите“.

„Атентатот на највисокиот политички авторитет на Исламската Република Иран и истакнат водач на шиитизмот ширум светот … се доживува како отворена објава на војна против муслиманите, а особено против Шиитите, насекаде во светот“, вели Пезешкијан во изјавата пренесена од државната телевизија.

Тој додава дека одмаздата за убиството на Хамнеи е право и обврска на Исламската Република.

„Исламската Република Иран го смета за своја легитимна должност и право да им се одмазди на сторителите и на мозоците на ова историско злосторство“, вели Пезешкијан, пренесе Тајмс оф Израел.

