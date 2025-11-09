Трката за наследник на Трамп во 2028 година се вжештува, а еден републиканец има огромна предност

Шпекулациите кружат околу тоа кој ќе го наследи претседателот Доналд Трамп на изборите во 2028 година – а републиканците веќе се застануваат зад едно лице.

Новата анкета на „Емерсон Колеџ“ анкетираше регистрирани републикански гласачи, прашувајќи ги кого би поддржале за претседателска номинација на Републиканската партија (GOP) во 2028 година. Истражувањето, објавено во петокот, покажа дека потпретседателот Џеј Ди Венс веќе има огромна поддршка во неговата партија.

Анкетата покажа дека 54 отсто од републиканските гласачи го избрале Венс како свој избор за номинација – што е зголемување од 30 отсто кои го рекле истото за Венс кога анкетата била спроведена во ноември 2024 година. Останатите републикански гласачи се во голема мера неодлучни, според новото истражување.

Анкетата покажа дека 25 проценти од републиканските гласачи се неодлучни. Вкупно седум отсто го избрале Трамп, и покрај тоа што нему не му е дозволено да се кандидира за трет мандат. Државниот секретар Марко Рубио добил шест проценти поддршка, додека гувернерот на Флорида, Рон Десантис, добил два отсто поддршка. Анкетата покажува дека шест отсто би избрале некој друг кандидат.

Додека републиканците застануваат зад Венс, фаворитот за демократската претседателска номинација во 2028 година е помалку јасен.

Анкетата покажа дека 35 отсто од демократските примарни гласачи се неодлучни. Дваесет и четири проценти од демократските гласачи го избрале гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, 10 проценти ја поддржале поранешната потпретседателка Камала Харис, а 9 отсто го избрале поранешниот секретар за транспорт, Пит Бутиџиџ.

Конгресменката Александрија Окасио-Кортез добила 2 отсто од гласовите. Преостанатите 19 проценти од демократските гласачи избрале некој друг.

Резултатите од анкетата доаѓаат неколку дена откако демократите постигнаа убедлива победа на клучните избори во Њу Џерси, Вирџинија и Њујорк Сити, давајќи ѝ го на партијата многу потребното зајакнување една година откако Трамп беше избран во Белата куќа. Сега, демократите се фокусираат на тоа дали можат да го освојат Претставничкиот дом на среднорочните избори во 2026 година.

На општото конгресно гласачко ливче за 2026 година, 44 отсто од гласачите изјавиле дека ќе поддржат демократски кандидат. Четириесет проценти од гласачите рекле дека ќе поддржат републикански кандидат, а 16 отсто биле неодлучни, според анкетата.

Според истражувањето, демократите се и повеќе мотивирани да гласаат на претстојните среднорочни избори во споредба со републиканците.

Анкетата е спроведена меѓу 1.000 регистрирани гласачи помеѓу 3-ти и 4-ти ноември, со маргина на грешка од плус или минус 3 процентни поени.