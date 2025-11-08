Трамп за Орбан: Тој е одличен лидер, ќе го поддржам да победи на следните избори!

По средбата во Белата куќа, претседателот на САД, Доналд Трамп и унгарскиот премиер Виктор Орбан пред новинарите одговараа на прашања за повеќе теми.

На едно од прашањата, го прашаа Трамп зошто го поддржува Орбан и зошто за САД е важно тој да победи на следните избори?

Сметам дека факт е дека тој е одличен лидер и е почитуван насекаде, но тоа не мора да значи дека е сакан од некои од лидерите. Но знаете дека тие лидери се покажаа како промашени. Ако го погледнете неговиот став за имиграцијата и за други работи, а потоа ако ја погледнете Европа, ќе видите дека во Европа направија огромни грешки во врска со имиграцијата. Тоа навистина им штети. А Орбан не направи грешка во врска со имиграцијата. Значи, тој е почитуван од сите. Некои го сакаат и можам да ви кажам дека го сакам и го почитувам. Јас сум негов двојник. Го сакам и го почитувам и така се води Унгарија. Тие се водени правилно и затоа тој ќе биде многу успешен на претстојните избори – истакна Трамп.

Орбан се надоврза со свој коментар