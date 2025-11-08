Трамп за Орбан: Тој е одличен лидер, ќе го поддржам да победи на следните избори!

По средбата во Белата куќа, претседателот на САД, Доналд Трамп и унгарскиот премиер Виктор Орбан пред новинарите одговараа на прашања за повеќе теми.
На едно од прашањата, го прашаа Трамп зошто го поддржува Орбан и зошто за САД е важно тој да победи на следните избори?
Сметам дека факт е дека тој е одличен лидер и е почитуван насекаде, но тоа не мора да значи дека е сакан од некои од лидерите. Но знаете дека тие лидери се покажаа како промашени. Ако го погледнете неговиот став за имиграцијата и за други работи, а потоа ако ја погледнете Европа, ќе видите дека во Европа направија огромни грешки во врска со имиграцијата. Тоа навистина им штети. А Орбан не направи грешка во врска со имиграцијата. Значи, тој е почитуван од сите. Некои го сакаат и можам да ви кажам дека го сакам и го почитувам. Јас сум негов двојник. Го сакам и го почитувам и така се води Унгарија. Тие се водени правилно и затоа тој ќе биде многу успешен на претстојните избори – истакна Трамп.
Орбан се надоврза со свој коментар
Знаете, јазикот е важен бидејќи англосаксонската терминологија е различна од европската. Значи, употребата на категории може да создаде недоразбирања. Затоа би сакал да бидам што е можно појасен. Ние сме единствената влада во Европа која се смета себеси за модерна христијанска влада. Сите други влади во Европа се во основа либерални левичарски влади. Затоа, од 2010 година се обидуваме да направиме нешто што е различно од она што другите го прават дури и на филозофско ниво и на ниво на пракса, како што претседателот тоа го опиша. Значи, ние сме еден вид посебен остров на различност во либералниот океан во Европа и се сметаме себеси за модерна христијанска влада. Тоа е соодветната категорија за да се опише она што го правиме- рече Трамп.