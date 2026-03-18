Трамп се заканува дека САД нема да се грижат за безбедноста на Ормускиот теснец

Претседателот на САД, Доналд Трамп, повторно го критикуваше одбивањето на американските сојузници да испратат сили за заштита на Ормускиот теснец, кој беше блокиран од Иран по израелско-американската воена операција, и се закани дека Вашингтон нема да се грижи за неговата безбедност.

Веќе неколку дена, американскиот претседател е длабоко иритиран од одбивањето на главните сојузници на Вашингтон во НАТО, вклучувајќи ги Франција и Велика Британија, да им помогнат на САД да го деблокираат Ормускиот теснец, низ кој транзитираа 20 отсто од светската сурова нафта пред војната на Блискиот Исток.

„Се прашувам што би се случило ако го завршиме она што остана од терористичката држава Иран и им дозволиме на земјите што имаат корист од таканаречениот „Теснец“ да ја преземат одговорноста за тоа? Тоа би ги натерало некои од нашите неактивни сојузници да се заложат, и тоа брзо!“, напиша Трамп на својата социјална мрежа „Truth Social“.

Вчера Трамп го опиша одбивањето на многу земји-членки на НАТО да им помогнат на САД во обезбедувањето на Ормутскиот теснец како „навистина глупава грешка“, потоа увери дека нивната помош всушност не е потребна и конечно објави дека Вашингтон „ќе се надева дека ќе добие некаква помош“ во откривањето мини во Заливот.

Во исто време, американските сили лансираа антибункерски бомби кон иранските лансери лоцирани во близина на Ормускиот теснец, низ кој минуваа и 20 отсто од светскиот течен природен гас пред војната.