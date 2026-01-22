Трамп: САД преговараат за „целосен пристап“ до Гренланд

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека неговата администрација преговара за договор што ќе им овозможи на САД „целосен пристап“ до Гренланд, што, како што рече, е клучно за националната безбедност.

Сè доаѓа преку Гренланд. Ако лошите момци почнат да пукаат, тоа доаѓа преку Гренланд. Тоа е прилично непроценливо. Тоа е неверојатно. Знаете, (поранешниот американски претседател) Роналд Реган ја имаше таа идеја одамна, но во тоа време немавме никаква технологија. Концептот беше одличен, но немаше технологија. Сега имаме неверојатна технологија“, изјави Трамп.

Тој објасни дека САД и НАТО постигнале „рамка за иден договор“ за пристап на САД до оваа територија.

Врз основа на многу продуктивниот состанок што го имав со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, ја формиравме рамката за иден договор во врска со Гренланд и, всушност, целиот арктички регион“, напиша Трамп на социјалните мрежи.

Американскиот претседател вели дека договорот, доколку биде финализиран, „ќе биде одличен за САД и сите земји-членки на НАТО“, додавајќи дека договорот го натерал да ги суспендира планираните царини.

Врз основа на ова, нема да ги воведам царините што требаше да стапат на сила на 1 февруари“, рече тој.

Трамп додаде дека САД имаат најдобра опрема во светот – ракети „патриот“ и „томахавк“, авиони „Ф-35“….