Трамп: Невозможно е да се врати Крим на Украина, а исто така е невозможно Украина да стане членка на Северноатлантската алијанса

Невозможно е да се врати Крим на Украина, а исто така е невозможно Украина да стане членка на Северноатлантската алијанса, рече американскиот лидер Доналд Трамп.

„И двете работи се невозможни“, рече Трамп во интервју за телевизијата „Фокс њуз“, одговарајќи на прашање за желбата на Украина да го врати полуостровот и да стане членка на Алијансата. Трамп рече дека СССР и Русија биле „во право“ што не сакале НАТО на своите граници. Претседателот на САД, коментирајќи ја потребата на Киев да направи отстапки за да го реши конфликтот, оцени дека Владимир Зеленски мора да покаже флексибилност, бидејќи Украина се распадна, што е штета.

Зеленски ќе направи што мора, додаде американскиот лидер. „Одлуките во преговорите ќе ги донесат Путин и Зеленски, САД се далеку од конфликт“, рече Трамп. Европските лидери на состанокот во Белата куќа ја разбраа потребата од територијални отстапки за Украина, оцени американскиот лидер.

„Русија е моќна воена држава, без разлика дали ви се допаѓа или не. Не можете да се борите против нација десет пати поголема од вас“, рече американскиот лидер. Во исто време, тој додаде дека Франција и Германија сакаат да распоредат сили во Украина, но тоа „нема да создаде проблеми со Русија“.

Безбедносните гаранции за Украина не можат да вклучуваат заштита на НАТО, но САД ќе бидат подготвени да ѝ помогнат на Европа, рече Трамп. Според него, нема да има американски сили во Украина за време на неговиот мандат.

Трамп, исто така, објави дека не планира да присуствува на првата можна средба меѓу рускиот претседател Владимир Путин и Владимир Зеленски, така што таа ќе се одржи во билатерален формат. „Имам намера да постигнам договор за украинско решение на трилатерален состанок со Путин и Зеленски ако нивниот прв состанок „успее““, рече американскиот лидер. Американскиот претседател рече дека вчера ги оставил европските лидери и Зеленски за да разговараат со Путин: „Не го повикав Путин пред европските лидери.

Мислев дека тоа би било непочитување кон рускиот лидер“, рече Трамп. Тој го опиша својот телефонски разговор со рускиот претседател Путин по средбите во Белата куќа за Украина во понеделник како многу добар. „Имавме многу добар разговор. Му реков (на Путин) дека ќе закажеме состанок со Зеленски, ти и тој ќе се сретнете, а потоа, ако сè оди добро, ќе дојдам (и јас) и ќе го завршиме“, рече Трамп.