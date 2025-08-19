Макрон предложи средба на Путин и Зеленски во Женева

Францускиот претседател Емануел Макрон посочи дека Женева би можела да биде домаќин на мировен самит меѓу рускиот и украинскиот лидер, Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Зборувајќи откако тој и другите европски лидери му се придружија на украинскиот претседател на состаноците во Белата куќа во понеделник, 18 август, Макрон рече дека најавениот самит Зеленски-Путин ќе се одржи во Европа.

„Домаќин ќе биде неутрална земја, можеби Швајцарија – јас инсистирам на Женева – или друга земја“, рече Макрон во интервју емитувано во вторник на францускиот новински канал LCI.

„Последниот пат кога имаше билатерални разговори, тие се одржаа во Истанбул“, додаде тој, осврнувајќи се на трите рунди преговори на ниско ниво меѓу Русија и Украина што се одржаа во Турција помеѓу мај и јули.

Макрон рече дека Франција и Велика Британија ќе одржат состанок во вторник со другите украински сојузници за да ги „информираат за тоа што е одлучено“ во Вашингтон за обезбедување безбедносни гаранции за Украина, што беше клучна точка на дискусија на средбите со Трамп.

„Веднаш потоа, ќе започнеме конкретна работа со Американците. Значи, почнувајќи од [вторник], нашите дипломатски советници, министри, началници на генералштабови почнуваат да работат за да видат кој е подготвен да направи што.“

Одговарајќи на прашањето дали Зеленски ќе биде принуден да отстапи територија на Русија, Макрон рече дека тоа „зависи од Украина“.