Се запали авион полн со патници додека полетувал од Грција – аеродромот ставен во состојба на готовност

Моторот на авион што летал од грчкиот град Крф до Дизелдорф во Германија, се запалил за време на летот. Во авионот имало 273 патници, претежно германски туристи.
Инцидентот бил забележан од туристи кои го снимиле авионот со своите мобилни телефони, а многумина пријавиле чуден звук, како експлозија која доаѓала од леталото.
Десниот мотор откажал и се запалил додека авионот полетувал од Крф, а пилотите го деактивирале веднаш дотокот на гориво во десниот мотор, за да спречат поголема штета.
Боингот во тој момент летал над Крф. Пилотите потоа успеале да го слетат авионот надесно, паралелно со пистата, а аеродромот во Крф бил ставен во црвена тревога и биле спроведени сите протоколи за идно слетување.
Сепак, на крајот пилотите одлучиле да летаат со еден мотор, а потоа слетал на аеродром во Италија. Пилотите го смениле местото на слетување, поради зголемен ризик да продолжат кон Дизелдорф
✈️Boeing 757 flying from Corfu to Düsseldorf caught fire mid-air — passengers were already saying goodbye to their loved ones— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2025
Right after takeoff, the Condor airline plane’s right engine burst into flames.
There were 273 people on board. Passengers recall loud bangs, fire, and… pic.twitter.com/ZtoBu6JrPp