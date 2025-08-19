 Skip to main content
19.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 19 август 2025
Неделник

Се запали авион полн со патници додека полетувал од Грција – аеродромот ставен во состојба на готовност

Свет

19.08.2025

Моторот на авион што летал од грчкиот град Крф до Дизелдорф во Германија, се запалил за време на летот. Во авионот имало 273 патници, претежно германски туристи.

Инцидентот бил забележан од туристи кои го снимиле авионот со своите мобилни телефони, а многумина пријавиле чуден звук, како експлозија која доаѓала од леталото.

Десниот мотор откажал и се запалил додека авионот полетувал од Крф, а пилотите го деактивирале веднаш дотокот на гориво во десниот мотор, за да спречат поголема штета.

Боингот во тој момент летал над Крф. Пилотите потоа успеале да го слетат авионот надесно, паралелно со пистата, а аеродромот во Крф бил ставен во црвена тревога и биле спроведени сите протоколи за идно слетување.

Сепак, на крајот пилотите одлучиле да летаат со еден мотор, а потоа слетал на аеродром во Италија. Пилотите го смениле местото на слетување, поради зголемен ризик да продолжат кон Дизелдорф

Поврзани вести

Балкан  | 19.08.2025
Германски туристи во паника, пилотите спасиле авион со 273 патници кој останал без мотор над Крф
Балкан  | 19.08.2025
Се запали авион полн со патници додека полетувал од Грција
Македонија  | 10.08.2025
За една недела, два авиони на скопскиот аеродром удриле во јато птици