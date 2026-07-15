Трамп ќе биде на монетата од еден долар

Жителите на САД наскоро ќе го видат потписот на претседателот Доналд Трамп на своите банкноти и неговиот портрет на комеморативна монета.

Ковачницата на пари на САД издава комеморативни монети од еден долар со ликот на Трамп за да ја одбележи 250-годишнината од основањето на Соединетите Американски Држави.

Администрацијата вели дека ова е дозволено со закон од 2020 година што му дава овластување на секретарот за финансии да издава монети од еден долар „со мотиви симболични за 250-годишнината од Соединетите Американски Држави“.

На монетата ќе биде прикажан сегашниот претседателски портрет на Трамп, а не дизајнот препорачан од Комисијата за ликовни уметности, чии членови беа назначени од самиот Трамп. Конечната одлука ја донесе секретарот за финансии.