 Skip to main content
05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
Неделник

Трамп „ги убедува“ Курдите да извршат копнена офанзива врз Иран

Свет

05.03.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп им се обратил на лидерите на курдското малцинство во Иран и Ирак, нудејќи им „силно воздушно покривање од САД“ и поддршка на иранските Курди кои се спротивставуваат на власта во Иран за да извршат копнена офанзива и да заземат делови од западен Иран, информираат неколку лица запознаени со овие напори, пренесуваат светските медиуми.

Во разговорите извршени оваа недела со лидерите на курдските групи ПУК, Барзан Ибрахим ал-Тикрити, КДП, Масуд Барзани, и ПДКИ, Мустафа Хиџри, Трамп јасно ставил до знаење дека Курдите мора да изберат страна.

Курдите мора да изберат страна во оваа битка – или со Америка и Израел или со Иран“, висок функционер на ПУК го пренесува пораката што Трамп им ја испратил на Курдите.

Сепак, во разговорите немало конкретна порака што планира Трамп да направи доколку курдските групи одбијат да извршат напади врз територија на Иран.

Поврзани вести

Свет  | 05.03.2026
Ирански дрон погодил база на Кипар, оштетен хангар за американските извидувачки авиони У-2
Свет  | 05.03.2026
Иран го нападна аеродромот „Бен Гурион“ во Тел Авив, контрадикторни тврдења колку е оштетен
Свет  | 05.03.2026
Трамп: Јас мора да учествувам во изборот на новиот ајатолах
﻿