 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник

Трамп: Џеј Ди Венс нема да ја предводи американската делегација на втората рунда преговори со Иран

Свет

19.04.2026

Американскиот потпретседател Џеј Ди Венс нема да ја предводи американската делегација на новите преговори со Иран во Пакистан, изјави денеска американскиот претседател Доналд Трамп.

„Тоа е само од безбедност. Џеј Ди е одличен“, изјави Трамп за Ек-би-си Њуз, наведувајќи ја причината зошто Венс не патува во Исламабад, пренесе „Тајмс оф Израел“.

Во објава на социјалните мрежи, Трамп рече дека неговите претставници ќе пристигнат во Исламабад утревечер за уште една рунда преговори со Иран.

Новинарката на „Њујорк Пост“, Кејтлин Дурнбос, објави на мрежата икс дека американскиот претседател Доналд Трамп ѝ потврдил дека делегацијата ќе ги вклучува пратениците Стив Виткоф и Џаред Кушнер.

Претходно денеска, американскиот амбасадор во Обединетите нации, Мајк Валц, и министерот за енергетика Крис Рајт, сугерираа дека Венс ќе ја предводи американската делегација на разговорите во Исламабад.

Џеј Ди Венс ја предводеше американската делегација на првите разговори во Исламабад, кои се одржаа на 11 април.

Извор: МИА

Поврзани вести

Свет  | 19.04.2026
Трамп со остра порака до Иран: Ако не го прифатат договорот, ќе ги срушиме сите електрани и мостови
Свет  | 18.04.2026
Трамп: Примирјето во Иран може да заврши доколку до среда не се постигне долгорочен договор
Свет  | 17.04.2026
Трамп ја предлага Ерика Шварц за директор на националниот Центар за контрола и превенција на болести