 Skip to main content
19.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
Неделник

Токсичен гас во рудник во Нигерија уби 37 лица

Свет

19.02.2026

Во рудник во Нигерија истече токсичен гас, при што животот го загубија 37 лица, а 26 се хоспитализирани, соопшти полицијата.

Прелиминарната истрага покажа дека дошло до ненадејно ослободување оловен оксид и други придружни гасови, како што се сулфур и јаглероден моноксид, кои се токсични за луѓето, особено во затворен или недоволно проветрен простор, информираат од полицијата.

Нигериската влада го затвори рудникот, а истрагата е во тек. Рударите, според министерот за развој на цврсти минерали, Деле Алаке, не биле свесни за токсичната природа на испарувањата и продолжиле да работат.

Поврзани вести

Фудбал  | 09.01.2026
Нигеријците се заканија дека утре нема да играат против Алжир, им должат пари
Свет  | 08.12.2025
Киднапери ослободија 100 ученици во Нигерија
Свет  | 22.11.2025
Повеќе од 200 ученици и наставници киднапирани од католичко училиште во централна Нигерија
﻿