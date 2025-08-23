 Skip to main content
23.08.2025
Сабота, 23 август 2025
„Телеграф“: Украина се соочува со катастрофа ако мировните иницијативи на Трамп не успеат

Свет

23.08.2025

Украина би можела да се соочи со воен пораз ако мировните иницијативи на Доналд Трамп не успеат, пишува Самуел Рамани, коментатор за британскиот весник „Дејли Телеграф“.

Како што се намалуваат изгледите за брзо мирно решение, ситуацијата на бојното поле станува сè попроблематична за Украина“, истакнува новинарот.

Рамани укажува на заземањето на градот Часов Јар од страна на руските сили и напредувањето кон Покровск.

Украинците се соочуваат со ново „сценарио Бахмут“: Руските сили го опколуваат Покровск од три правци

Според него, властите во Киев имаат две клучни слабости: растечко незадоволство од командната структура на вооружените сили на Украина и сериозен недостиг на персонал. Како што коментира Рамани, единиците во главните области на борбени операции во Донбас „остануваат недоволно екипирани“.

Мировниот план на Трамп „пука по шевови“. На Русија ѝ купува драгоцено време. За Украина, тоа би можело да се претвори во катастрофа“, заклучува Рамани.

Руските сили го зазедоа стратешки важниот Часов Јар

