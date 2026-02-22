 Skip to main content
Недела, 22 февруари 2026
Снегот и снежното невреме принудија 500 патници да преноќат во авиони на аеродромот во Минхен

Околу 500 патници биле принудени да преноќат во авиони на аеродромот во Минхен, соопшти портпарол на германскиот авиопревозник Луфтханза.

Патниците веќе се качиле на своите летови, закажани за четврток навечер, кога биле откажани поради обилни снежни врнежи, пренесува ДПА.

Патниците не можеле да се вратат на терминалот поради недостаток на автобуси и паркинг места, а потоа биле принудени да останат во авионите преку ноќ, заедно со членовите на екипажите.

Во авионите паркирани на аеродромската писта преспале патниците на три лета на Луфтханза до Сингапур, Копенхаген и Гдањск, како и на Ер Доломити до Грац и Венеција.

Аеродромските власти во Минхен досега официјално не излегоа со објаснување зошто немало достапни возила, туку само изразија жалење за „предизвиканите непријатности“.

