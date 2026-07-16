 Skip to main content
16.07.2026
Република Најнови вести
Четврток, 16 јули 2026
Неделник

Силен руски ракетен напад врз Киев, експлозии и во Харков и Одеса

Свет

16.07.2026

Andrzej from Pixabay

Украинскиот главен град Киев рано утрово бил цел на масовен руски напад со балистички ракети, соопшти градоначалникот Виталиј Кличко.

Кличко на „Телеграм“ објави дека било погодено магацинско складиште во западниот дел на градот, а остатоци од соборени дронови паднале на спротивниот брег на реката Дњепар, каде избувнал пожар. Пожарот бил локализиран, а изгаснат бил и пожарот што настанал во уште едно погодено складиште во друг дел од Киев.

Истовремено, со руски дронови бил нападнат и вториот по големина украински град Харков. Градоначалникот Игор Терехов соопшти дека удари биле регистрирани во најмалку три градски населби.

И во Одеса била активирана воздушна тревога, по што биле слушнати експлозии, јавија локалните власти. Засега нема информации за евентуални жртви или материјална штета.

Поврзани вести

Свет  | 16.07.2026
Иран нападна цели во Бахреин и Кувајт по новите американски удари и поморската блокада
Хроника  | 15.07.2026
Внук (20) го нападнал дедото бидејќи не му дал пари
Свет  | 15.07.2026
Литванија стравува од можни руски напади врз клучна инфраструктура