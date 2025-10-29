 Skip to main content
29.10.2025
Среда, 29 октомври 2025
Сијарто: Трамп е единствената надеж за мир

29.10.2025

Шефот на унгарската дипломатија, Петер Сијарто, изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп е единствената надеж за постигнување договор меѓу Русија и Украина.

-Мислам дека Трамп е единствената надеж за мир, изјави Сијарто за белорускиот телевизиски канал „Први информативни“.

Според него, западноевропските лидери свесно ги саботираат мировните иницијативи на Трамп, а тој ги обвини за пропаѓањето на претходните мировни напори.

-Доколку европските лидери не го саботираа, тој веќе можеше да постигне успех, рече Сијарто.

Унгарскиот министер рече дека политиката на ЕУ во поддршка на продолжувањето на војната во Украина е „самоубиствена“.

﻿